رياضة | وزراة الرياضة تساهم في علاج الكابتن جابر عبد العاطي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزراة الرياضة تساهم في علاج الكابتن جابر عبد العاطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المساهمة فى تحمل تكلفة علاج الكابتن جابر عبد العاطي نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق وذلك خلال دخوله إحدي المستشفيات لتلقي العلاج. وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المساهمة فى تحمل تكلفة علاج الكابتن جابر عبد العاطي نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق وذلك خلال دخوله إحدي المستشفيات لتلقي العلاج. وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه.

ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى. ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى. و أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن جابر عبد العاطي بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية.

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