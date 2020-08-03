رياضة | سر تأجيل عودة بن شرقي وأوناجم للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سر تأجيل عودة بن شرقي وأوناجم للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي في صفوف الزمالك، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، للقاهرة لمدة 48 ساعة.

وكان من المنتظر وصول اللاعبين، أمس الأحد، بعد ترانزيت في دبي، لكن حالت بعض الإجراءات دون سفرهما.

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وتقرر أن يصلا بعد 48 ساعة، عقب إتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب إجازة عيد الأضحى.

وكان اللاعبان قد حصلا على راحة في بلادهما، وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما بالتدريبات الجماعية للزمالك.

ويعسكر الفريق الأبيض حاليا في برج العرب، استعدادا لعودة النشاط من جديد، حيث يلتقي نظيره المصري يوم الخميس المقبل، في الدوري الممتاز.