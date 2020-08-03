شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كاف» يعلن مواعيد وملاعب الأدوار النهائية لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، المواعيد النهائية والملاعب التي ستستضيف الدور نصف النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي لكاف الجدول والمواعيد المحدثة والتي جاءت على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).

نصف النهائي

تقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

مباراتا الذهاب تقاما يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب.

مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر.

النهائي

تطبيقاً لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي.

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بالتبعية، سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة.

الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

إلا أنه، وفي حالة تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020.

بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، سيواصل كاف مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.