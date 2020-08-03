شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يريد حماية «فاتي» من الإغراءات المالية المحتملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن فريق برشلونة سيقوم بتحسين عقد لاعبه الشاب «أنسو فاتي» من أجل الحفاظ عليه ليستمر مع البرسا، في ظل الإغراءات المحتملة من بعض الأندية للحصول على خدمات اللاعب الشاب.

وأكدت الصحيفة، أن البرسا يريد حماية اللاعب الشاب وجوهرة الفريق، من أي هجوم محتمل يتسبب في خسارة اللاعب، مثل ما حدث مع نيمار عندما ترك برشلونة، وتوجه لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن فاتي سيكون لاعباً في الفريق الأول الموسم المقبل، وسوف يصبح بند كسر عقده 400 مليون يورو بدلاً من 170 مليون يورو.

يذكر أن العديد من التقارير الصحيفة أشارت في وقت سابق، إلى أن هناك العديد من الأندية تريد الحصول على خدمات اللاعب الشاب من برشلونة، ومن بين هذه الأندية فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.