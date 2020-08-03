شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام نابولي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشقت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة، الذي سيواجه به فريق نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن «كيكي سيتين» المدير الفني للبرسا، يبدو أنه استقر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، على ملعب كامب نو.
وأضحت الصحيفة أنه في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها البرسا خاصة في خط الوسط مثل بوسيكتس وفيدال بسبب الإيقاف، فإنه سيعتمد في المقام الأول على كل دي يونج، وراكيتيتشن، وسيرجي روبيرتو، فيما يبقى موهبة الفريق ريكي بويج على مقاعد البدلاء.
وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيستعيد خدمات اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، ليكون ضمن التشكيل الأساسي للمباراة.
وتأتي التشكيلة المتوقعة لبرشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: سيميدو – بيكيه – لانجليه- ألبا.
الوسط: دي يونج – راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.
الهجوم: جريزمان – ميسي- سواريز.
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