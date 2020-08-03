شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تدريباته استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من الدوري والتي تجمعه في الثامنة مساء الخميس المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بنظيره فريق الزمالك.

أدى الفريق تدريباته على فترتين، الأولى صباحية على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وهي التي خصصها الجهاز الفني بقيادة طارق العشري، بالكامل للارتقاء بالنواحي البدنية للاعبيه أملاً في الوصول بها للمعدلات المثلى قبل مباراة الزمالك، وشملت تلك الفترة العديد من التدريبات المخصصة للقوة والسرعة والتحمل.

أما عن الفترة المسائية، فقد ركز الجهاز الفني في بدايتها على النواحي البدنية، فيما كان التركيز في ختامها على بعض النواحي الخططية والتكتيكية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة، وأدى حراس المرمى مراناً شاقاً تحت إشراف مدربهم أيمن بسيوني.