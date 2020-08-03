شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يشيد بمستوى حراس مرمى الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالمستوى العالى الذى ظهر عليه الحراس خلال التدريبات الأخيرة للفريق والتى تاتى ضمن الإعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقررة منتصف أغسطس الجارى ضمن الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وأكد الصغير، أن حراس مرمى الفريق لديهم إصرار على تنفيذ التعليمات بكل دقة خلال التدريبات حتى يصلوا إلى أعلى فورمة، بجانب التزامهم بالجانب البدنى.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية وسط حماس من اللاعبين الذين يتسابقون لنيل ثقة الجهاز الفنى ويركز المدير الفنى جوميز على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والكرات العرضية المتقنة باعتبارها أحد الحلول الهجومية للتسجيل بشباك المنافسين، فيما خاض أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فيما شارك محمد مخلوف بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.