شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يحدد شروط استمرار «الغنام» فى معسكر المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على عقد إجتماع مع الناشئ ابراهيم الغنام، عقب انضمامه لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.
وطلب العشرى، من اللاعب الالتزام بالتلعيمات والاستفادة من وجوده مع اللاعبين الكبار بالفريق حتى يضمن الاستمرار في حالة إثبات وجوده في التدريبات ووصوله إلى الفورمة التي تمكنه من مجاراة زملائه بالفريق.
الجدير بالذكر أن اللاعب إبراهيم الغنام، والبالغ من العمر 21 عامًا، يشغل مركز قلب الدفاع، وقد سبق للاعب الانضمام لمعسكر الفريق الذي أقيم الأسبوعين الماضيين ببرج العرب أيضًا ،حيث شارك في مباراة الفريق أمام بيراميدز، وظهر اللاعب بمستوى فني وبدني متميز.
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