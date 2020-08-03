شكرا لقرائتكم اليوم.. عمرو جمال يحتفل بعيد ميلاده الـ 29 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم عمرو جمال لاعب فريق الأهلى و المعار إلى طلائع الجيش بعيد ميلاده الـتاسع و العشرون حيث انه من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1991 ، بدأ عمرو جمال مسيرته مع الكرة في صفوف الألومنيوم ، قبل ان ينتقل للأهلى عام 2010 ، وتم تصعيده للفريق الأول بعد 3 سنوات من الانضمام للقلعة الحمراء .

لعب لمنتخب الشباب بعد تألقه مع الأهلى ، وبعد ذلك انضم لكتيبة الفراعنة بقيادة شوقى غريب ، بعد أن رأى الأخير أن الغزال الصغير سيقدم الكثير للمنتخب .

تمت إعارته الى بيدفيست وويست ، ثم هلنسكى ، و عاد الى الأهلى مرة أخرى ، لينتقل في النهاية إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة .

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وكان عمرو جمال أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

لكنه استطاع الانتصار على فيروس كورونا المستجد بعد تعافيه التام وسلبية العينة التى أجراها بعدما خضع لفترة عزل وراحة من التدريبات.

وظهر الغزال في تدريبات فريقه أمس بعد التعافى من فيروس كورونا ، و الذى تسبب في تغيبه عن التدريبات أكثر من أسبوعين بسبب فيروس كورونا