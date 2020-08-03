شكرا لقرائتكم رسمياً.. موعد مواجهات الكونفدرالية فى المغرب..مباراة واحدة دون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد وتفاصيل استئناف البطولة الكونفدرالية، والتي يشارك فيها بيراميدز، حيث ستقام مباريات نصف النهائي بنفس النظام الذي تم الاستقرار عليه وهو مباراة واحدة وليس الذهاب والإياب مثل دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن كاف يوم 22 من شهر سبتمبر موعدا لمباراتي نصف نهائي الكونفدرالية بمدينتي الدار البيضاء والرباط، حيث سيواجه بيراميدز فريق هورويا الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.





وكذلك في نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وستقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

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وتقام كل المباريات دون حضور جماهيري، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ في كاف.

كما سيتم تطبيق إرشادات كاف لاستئناف المسابقات والتي وضعتها لجنة كاف الطبية فيما يخص استضافة المباريات المتبقية من مسابقات الأندية، وتركز الإرشادات على التقييم الطبي المستمر والفعال باختبار اللاعبين والمسئولين، ووضع خطط الحصص التدريبية، وتعقيم المهمات الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم بالمحاذير الوقائية العالمية.

بينما يراقب كاف الموقف عن كثب، ويعمل مع السلطات المختصة بشأن استضافة المباريات، وسيعلن عن التطورات الخاصة بالأماكن المحددة لإقامة المباريات في الوقت المناسب.