شكرا لقرائتكم الحكام يخضعون لمسحة كورونا قبل مباريات الدوري بـ 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، أنه سيتم إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا علي أطقم الحكام المختارين لإدارة مباريات الدوري المقرر استئنافه الخميس المقبل قبل أي لقاء بـ 48 ساعة حتي يكون هناك متسع من الوقت للجنة لاختيار طاقم جديد لادارة المباراة في حالة ثبوت اي حكم مصاب بالفيروس.

اتفق مسئولو اتحاد الكرة علي سرعة ظهور النتائج الخاصة بفيروس كورونا للحكام بعد النسخة ب24 ساعة فقط لسرعة تجهيز بديل للحكم المصاب.

في سياق مغاير كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إنه لا صحة لما تردد عن تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد القيد للموسم الجديد للدوري المقبل والمرجح إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

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وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تحديد فترة القيد شأن داخلي لاتحاد الكرة وليس له وقت محدد لانطلاق فترة القيد ولكن هناك شرط واحد وهو أن تكون فترة القيد الواحدة لمدة 4 أسابيع.

فيما استقر مسئولو اتحاد الكرة، علي تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022 ، بعد تأجيل القرار، ليصبح عدد اللاعبين الأجانب في صفوف كل ناد 3 لاعبين فقط، حيث كان من المقرر تفعيل القرار الموسم المقبل بناءً على الاتفاق مع الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، والتأكيد على ذلك فى لائحة القيد بالموسم الحالى.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم استجابوا لطلبات الأندية بشأن عدم تقليص أعداد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد، رغم أن الأندية وافقت بداية الموسم الجارى على تقليص الأجانب وتم إرسال لائحة القيد لهم على هذا الأساس مطلع الموسم.