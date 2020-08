شكرا لقرائتكم كاف يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده: مدافع مصر والأهلي الأسطوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، صخرة الدفاع المصرية وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ 45، ونشرت صفحة الكاف عبر حسابها على تويتر، فيديو لوائل جمعة وعلقت " عيد ميلاد سعيد لمدافع مصر والأهلي الأسطوري وائل جمعة، لعب دوراً رئيسياً في تتويج منتخب مصر بـ 3 ألقاب أمم أفريقيا، وفاز مع الأهلي بـ 6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ومثلهم في كأس السوبر الأفريقي".

???????? Happy Birthday to former Egypt and Al Ahly legendary defender @WaelGomaa ????️ Gomaa has over ???? caps and played an integral part in winning: 3️⃣✖️ #TotalAFCON ???? 6️⃣✖️ #TotalCAFCL ???? 6️⃣✖️ #TotalCAFSC [email protected] | @AlAhly pic.twitter.com/5VJDPrh9hq — CAF (@CAF_Online) August 3, 2020

ويحتفل وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 45، حيث أنه من مواليد 3 أغسطس 1975، فى قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية، وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.

وأعير وائل جمعة للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية، وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.