مانويل جوزيه يضع خطة إعداد جيل ذهبي جديد للأهلي

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جدة - عمرو شويل منذ تأكيد ادارة النادي الأهلي عن وجود نيه للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتولي الإدارة الفنية لقطاع الناشئين، وبدأت العديد من الأسماء في الظهور علي السطح ابرزها اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة قبل ان تنفي الادارة الحمراء التفاوض معه، وتؤكد أن المدرب الجديد سيكون برتغالي الجنسية.
وأكد البعض أن مدرب قطاع الناشئين الجديد سيكون أسطورة التدريب الحمراء مانويل جوزيه إلا أن الحقيقة ليست كذلك ولكن للثعلب البرتغالي دور كبير في ترشيح عدد من المدربين لتولي ذلك المنصب، بل وتم الاستقرار علي اسم بعينه اكد مانويل جوزيه انه له باع كبير في تطوير قطاعات الناشئين في العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.
ويهدف مانويل جوزيه في مساعدة الأهلي على بناء جيل ذهبي جديد قادر علي احتكار البطولات سواء علي المستوي المحلي او القاري.
ويعلن مسئولو الأهلى تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائى له تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمى لبدء العمل فوراً على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده فى توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.
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