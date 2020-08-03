شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يوافق على المساهمة في علاج نجم منتخب الطائرة السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى إطار الرعاية والدعم الذى تقدمه الوزارة لجميع أعضاء المنظومة الرياضية فى مختلف المجالات وخاصة الرموز الرياضية ممن مثلوا المنتخبات المصرية فى مختلف المحافل والمنافسات الدولية، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المساهمة فى تحمل تكلفة علاج جابر عبد العاطي نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق وذلك خلال دخوله إحدي المستشفيات لتلقي العلاج. وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى. Advertisements وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لجابر عبد العاطي بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية. من ناحية اخرى رفض اشرف صبحى قرار بعض الاندية توقيع غرامات مالية على أى فرد ثثبت إصابته بفيروس كورونا فى بعض الأندية ، حيث أعلنت سموحة والمقاولون العرب والإنتاج الحربى توقيع عقوبات مالية على أى لاعب أو مدرب أو إدارى تثبت إصابته بفيروس كورونا بداعى الإهمال فى الإجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يوافق على المساهمة في علاج نجم منتخب الطائرة السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.