شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع سعر "صفقة الزمالك الجديدة" لـ 50 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على الرغم من اتفاق نادي الزمالك مع نبيل عماد دونجا متوسط ميدان بيراميدز على كافة تفاصيل انتقاله للفريق الأبيض، إلا أن هناك ثمة خلاف بين إدارة الناديين حول المقابل المادي الصفقة المنتظرة.

ورصد مسئولو الزمالك مبلغ 20 مليون جنيه في بداية المفاوضات لضم دونجا إلا أن بيراميدز طلب الحصول على 30 مليون جنيه، قبل ان تحدث مفاجأة جديدة رفعت مطالب بيراميدز لـ50 مليون جنيه.

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وعلم الخليج 365، أن الأهلي دخل في خط المفاوضات عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، حيث يسعى الأهلي لقطع الطريق على الزمالك فى الصفقات المهمة أو من اجل زيادة قيمة الصفقة من الناحية المادية على النادى الأبيض وبالتالي سيؤثر الأمر على قدرة الزمالك الشرائية في باقي الصفقات.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.