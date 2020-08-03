شاهد.. أوناجم يؤدى تدريبات قوية قبل العودة إلى الزمالك

جدة - عمرو شويل خاض الدولي المغربي محمد أوناجم، لاعب نادي الزمالك المصري لكرة القدم، حصة تدريبة بدنية قوية للحفاظ على لياقته، استعدادا للانصمام للفريق المصري.

ويسعى الزمالك لعودة الثنائي المغربي المحترف ضمن صفوفه إلى مصر مرة أخرى في أسرع وقت لتجهيزه مع الفريق استعدادا لاستئناف نشاط كرة القدم.

وأرسل الزمالك خطابا رسميا إلى السلطات المغربية من أجل طلب التعاون مع النادي لحضور الثنائي لاعبا الفريق الأبيض إلى مصر.

وكان الزمالك تواصل مع السفير المصري في المغرب وطلب منه التواصل مع السلطات المغربية لبحث إمكانية عودة الثنائي المحترف في الزمالك اشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

ونشر محمد أوناجم، فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، يخوض به تدريبات بدنية قوية، حيث يتضمن الفيديو، تدريبات بدنية ليحافظ اللاعب على ليقته البدنية، قبل عودته لنادي الزمالك من المغرب، والانضمام للتدريبات الفريق.

تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك إلى القاهرة لمدة 48 ساعة قادمين من المغرب بسبب عدم اكتمال اجراءات العودة للقاهرة .

ووفقا للموقع الرسمى للزمالك ، كان من المنتظر وصول الثنائي بن شرقى وأوناجم للقاهرة اليوم عبر ترانزيت في دبي لكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائي على أن يصلا بعد ٤٨ ساعة بعد اتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب اجازه عيد الأضحي المبارك .

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وكان الثنائي قد حصلا على راحة في بلادهما وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق الابيض في تدريبات الفريق الأخيرة فى معسكره ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل فى اول مواجهات استكمال الدورى المتوقف منذ شهر مارس بسبب مواجهة فيروس كورونا .

وأجرى مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات اليوم مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم المحترفين في الزمالك، لمعرفة الموعد النهائي لوصولهما للقاهرة بعدما تعذر وصولهما وفقًا لما أعلنه مسئولو الزمالك.. وطلب مسئولو الزمالك من الثنائي سرعة الوصول للقاهرة والانتظام في معسكر الفريق.

ودخل فريق الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من أمس السبت وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.