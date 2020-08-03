شكرا لقرائتكم شوبير وبيبو والشاطر يحتفلون بعيد الأضحى مع مجلس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نجوم القلعة الحمراء السابقين، أحمد شوبير، خالد بيبو، إسلام الشاطر، مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعيد الأضحى المبارك، ونشر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي صوراً عبر حسابه الشخصي على تويتر، خلال احتفالهم بالعيد وعلق عليها "عيد سعيد".



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Happy Eid ????♥️ pic.twitter.com/Kls3pQzepG — Mohamed Serageldin (@mserageldin) August 2, 2020

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في سياق آخر، كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى كواليس مفاوضات ناديه مع مدرب أجنبى لتولى المسئولية الفنية لقطاع الناشئين بداية من الموسم المقبل، وقال المصدر إن المدرب الجديد برتغالى الجنسية، رافضاً الكشف عن اسمه فى الوقت الراهن، مؤكداً أنه سيكون مسئولاً عن الأمور الفنية لفرق القطاعات المختلفة داخل القلعة الحمراء.

وعن إمكانية التعاقد مع تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لدجلة، لتولى القطاع، أكد المصدر أن المدرب اليونانى يملك سيرة ذاتية جيدة، ومعروف عنه الكفاءة، إلا أن انضمامه للقطاع أمر صعب، خاصة أنه مدير فنى لفرق كبيرة، وبالتالى فليس من السهل إقناعه بمهمة تولى مسئولية قطاع الناشئين الأحمر وبالتالى فاسمه ليس مطروحاً للتواجد فى القطاع.

ويستعد خالد بيبو للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التى ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب فى الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحى مبروك، والذى انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التى تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، فى الوقت الذى قام بعمل حصر لأبرز المواهب فى القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.