شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يقرر حقن ياسر إبراهيم بالبلازما لعلاج الكاحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبي بالأهلي، حقن ياسر إبراهيم مدافع الفريق بالبلازما ضمن خطة علاجه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وبدأ ياسر إبراهيم في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة.

وقال خالد محمود، طبيب الأهلي، إن اللاعب يؤدي جلسات علاج طبيعي في الجيم، كما يؤدي تدريبات حركة خفيفة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من البرنامج، وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية الأخيرة.

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يشار إلى أن الأهلي، قد استأنف تدريباته أمس الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وكان خالد محمود، طبيب الفريق، قد قال إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، مُشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية ، لذا تم وضع برنامج تأهيل خاص للاعب سيبدأ تنفيذه سريعاً.

ومن المؤكد أن يفقد الأهلي جهود ياسر إبراهيم خلال عدة مباريات في الجولات الأولى من بطولة الدوري التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 من الشهر نفسه، وتشير الدلائل إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع تقربياً ليفقتد الأهلي جهوده في أربعة مباريات سيخوضها الأحمر مع عودة الدوري أمام كلا، من أنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك أيام 9 و14 و17 و22 أغسطس المقبل.