شكرا لقرائتكم شاهد ..نجوم الكرة يستغلون إجازة العيد في الهروب إلى الشواطئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل نجوم الكرة المصرية، فرصة الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك، في الهروب إلى الشواطئ للتغلب على حرارة الجو المرتفعة، وذلك قبل أيام من استئناف النشاط الكروي وعودة مسابقة الدوري العام، التي تهل علينا من جديد يوم الخميس المقبل الموافق 6 أغسطس، بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي وامتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وهرب نجوم الكرة إلى الشواطئ المصرية مثل مدينة العلمين والبحر الأحمر ومرسى مطروح، للاستمتاع بأجواء الهدوء قبل العودة إلى النشاط الرياضي.

في سياق آخر، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تحميل الفريق المضيف مسئولية تعقيم وتجهيز ملعب مباريات الدورى مع استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل، على أن يتواجد مسئول اللجنة الطبية يوم المباراة لمتابعة الاجراءات الطبية وعدم وجود أى تقصير فيها حفاظا على سلامة جميع أفراد المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة.

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وقررت اللجنة أن يسلم كل فريق قائمة الاسماء المسموح لها بحضور المباراة قبلها بيومين، وعمل المسحة الطبية قبل المباراة بيوم واحد واعلان نتيجة المسحة قبل المباراة بساعات واستبعاد أى لاعب أو مدرب أو ادارى تثبت المسحة اصابته بالكورونا، ويسمح لكل فريق بـ26 فردا بالحضور والتواجد فى ملعب المباراة.

فيما كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباريات الأهلي والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو في الدوري، وأضحت اللجنة أن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار لتصل إلى 35 ألف دولار.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تم رفض فكرة أيضًا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وأن مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.