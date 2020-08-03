شكرا لقرائتكم المقاولون يستضيف وادي دجلة الخميس المقبل فى الجبل الأخضر وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفني للمقاولون العرب مع نظيره في وادي دجلة، على خوض لقاء ودي بين الفريقين يوم الخميس المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار استعدادات الفريقين لعودة النشاط الكروي في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وأكد علاء عبد الغني المدرب العام لذئاب الجبل في تصريحات خاصة، أن المقاولون فضل خوض لقاء وادي دجلة للإطمئنان على جاهزية اللاعبين، مضيفاً أن ضربة البداية للمقاولون بعد استئناف الدوري ستكون في 13 أغسطس أمام سموحة وهو ما أتاح للفريق فرصة خوض مباراة أمام وادي دجلة كآخر الوديات قبل استئناف المسابقة المحلية.

Advertisements

وكان علاء عبد الغني قد أعلن عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتي خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فني أمس السبت بالنادي، استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش ودياً غداً الثلاثاء، وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة أن النادي كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتي تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبي الذي أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

وكان المقاولون قد تعادل في وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان وتعد مباراة المقاولون والجونة هي الودية الثالثة التي يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء توقف كورونا.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.