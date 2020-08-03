شكرا لقرائتكم تعرف على سبب غياب سعد سمير عن تدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يغيب سعد سمير مدافع النادي الأهلي عن التأهيل داخل مقر ناديه بعد سفره لمسقط رأسه أمس الأحد بعد وفاة أحد أقاربه، ليحصل على أذن من الجهاز الفني بالغياب عن الحضور لمدة 48 ساعة، في الوقت الذي تعرضت والدته لجرح كبير تتطلب علاجها بـ8 غرز، بعد كسرها إحدى الزجاجات والتي جرحتها، الأمر الذي تطلب نقلها للحصول على الإسعافات اللازمة.
وطلب سعد سمير السفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة بعد استخراج التأشيرة للاطمئنان على مستجدات إصابته قبل اتخاذ قرار بعودته للتدريبات والمباريات. ويؤدى سعد سمير فى الفترة الحالية جلسات علاج طبيعى وتدريبات فى الجيم، ويحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة البرنامج التأهيلى الخاص بسعد سمير والاطمئنان على حالته، وكان سعد سمير قد أجرى جراحة فى وتر أكيليس، بعد تعرضه لإصابة مع الفريق، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وأعرب سعد سمير عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادى لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن قراره لم يستغرق وقتًا طويلًا، كعادته فى كل مرة يقوم خلالها بتمديد أو تجديد تعاقده مع النادي، وقال فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه، "أتشرف بالوجود داخل النادى الأهلي، هذا الكيان الكبير الذى قدم لنا الكثير، وبصفتى لاعبًا فى الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أى وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلى شرف كبير"
وأضاف سعد سمير :،عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذى توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بينى وبين الأهلى وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه".
وتابع سعد سمير، "الاستمرار داخل الأهلى والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لى أتمنى استكمال مسيرتى الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التى تسعد جماهير الأهلى الوفية التى تبقى خير داعم لنا دائمًا فى كل المناسبات"
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