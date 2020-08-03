شكرا لقرائتكم اليوم.. منتخب الجودو يخضع لمسحة كورونا وتحليل المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبى منتخب الجودو إلى المسحة الأولى، من فيروس كورونا ، للإطمئنان على سلامتهم وصحتهم قبل انطلاق المعسكر المقرر أن يدخل فيه اللاعبون بالمركز الأولمبى ، عقب المسحة الثامنية و المحدد لها يوم 8 أغسطس ، على أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى بعد ذلك، لبدء النشاط رسميا، خاصة أن الجودو من الألعاب التلامسية.

جاء تحديد الموعد وفقا لما اتفقت عليه لجنة الخبراء بالاتحاد وكذلك لجنة عودة النشاط، خاصة أنه إذا تم بدء المسحات والتدريبات منتصف يوليو ستأتى إجازة عيد الأضحى، وبالتالى لن يكون فائدة من المسحة التى سيخضعون لها .

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ومن المقرر خضوع لاعبى منتخب الجودو إلى تحليل منشطات بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك للتأكد من عدم وقوعهم في هذا الفخ خلال فترة التوقف والتي دامت عدة أشهر

وأكد مطيع فخر الدين أن لجنة الخبراء بالاتحاد ، والتي تضم بين عناصرها عضو من وكالة المنشطات أوصت بخضوع اللاعبين لتحليل المنشطات ، اطمئنانا على اللاعبين ، وللحفاظ على القوام الأساسى للاعبى المنتخب

وطبع الاتحاد كتيب الإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية، والذى يضم تعليمات عودة النشاط الرياضى، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة، كما سيتم توزيع الكتيب على المنتخبات و الأندية، ومن المقرر أن يتم إرسال الكتيب إلى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية فور طباعته، ليكونوا على استعداد لعودة النشاط، مع تطبيق التعليمات التى تم إعلانها من مسئولى الوزارة ومجلس الوزراء .