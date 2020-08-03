مانويل جوزيه يضع خطة إعداد جيل ذهبي جديد للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تأكيد إدارة النادى الأهلى وجود نيه للتعاقد مع مدرب أجنبى جديد لتولى الإدارة الفنية لقطاع الناشئين، وبدأت العديد من الأسماء فى الظهور على السطح أبرزها اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى السابق لوادى دجلة قبل أن تنفى الإدارة الحمراء التفاوض معه، وتؤكد أن المدرب الجديد سيكون برتغالى الجنسية.

ويعلن مسئولو الأهلى تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل، بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائى له تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمى لبدء العمل فوراً على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده فى توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.

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لمعرفة كيف يضع جوزيه خطة إعداد جيل ذهبى جديد للأهلي.. من هنا

وعلى جانب آخر، قرر الجهاز الطبى بالأهلي حقن ياسر إبراهيم مدافع الفريق بالبلازما ضمن خطة علاجه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وبدأ ياسر إبراهيم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى الذى وضعه الجهاز الطبى للتخلص من الإصابة.

وقال خالد محمود، طبيب الأهلي، إن اللاعب يؤدى جلسات علاج طبيعى فى الجيم، كما يؤدى تدريبات حركة خفيفة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من البرنامج، وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجزع فى مفصل الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الجونة الودية الأخيرة.

يشار إلى أن الأهلي، قد استأنف تدريباته أمس الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدورى يوم 9 أغسطس الجارى بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.