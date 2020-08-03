شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يهربون إلى الشواطئ فى إجازة العيد للتغلب على حرارة الجو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل نجوم الكرة المصرية فرصة الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك للهروب إلى الشواطئ للتغلب على حرارة الجو المرتفعة، وذلك قبل أيام من استئناف النشاط الكروى وعودة مسابقة الدورى العام بدءا من الخميس المقبل 6 أغسطس، بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى وامتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وهرب نجوم الكرة إلى الشواطئ المصرية، مثل مدينة العلمين والبحر الأحمر ومرسى مطروح، للاستمتاع بأجواء الهدوء قبل العودة إلى النشاط الرياضي.

فى سياق آخر، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحميل الفريق المضيف مسئولية تعقيم وتجهيز ملعب مباريات الدورى مع استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل، على أن يتواجد مسئول اللجنة الطبية يوم المباراة لمتابعة الإجراءات الطبية وعدم وجود أى تقصير فيها حفاظا على سلامة جميع أفراد المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة.

وقررت اللجنة أن يسلم كل فريق قائمة الاسماء المسموح لها بحضور المباراة قبلها بيومين، وعمل المسحة الطبية قبل المباراة بيوم واحد واعلان نتيجة المسحة قبل المباراة بساعات واستبعاد أى لاعب أو مدرب أو ادارى تثبت المسحة اصابته بالكورونا، ويسمح لكل فريق بـ26 فردا بالحضور والتواجد فى ملعب المباراة.

فيما كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبى لإدارة مباريات الأهلى والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو فى الدوري، وأضحت اللجنة أن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبى تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار لتصل إلى 35 ألف دولار.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تم رفض فكرة أيضًا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وأن مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.



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