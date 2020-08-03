شكرا لقرائتكم خبر عن 8 غرز وحالة وفاة وراء غياب سعد سمير عن تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب سعد سمير، مدافع النادى الأهلى، عن التأهيل داخل مقر ناديه بعد سفره لمسقط رأسه أمس الأحد بعد وفاة أحد أقاربه، ليحصل على إذن من الجهاز الفنى بالغياب لمدة 48 ساعة، فى الوقت الذى تعرضت والدته لجرح كبير ونقلها لتلقى الإسعافات اللازمة وعلاجها بـ8 غرز.

وطلب سعد سمير السفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة بعد استخراج التأشيرة للاطمئنان على مستجدات إصابته قبل اتخاذ قرار بعودته للتدريبات والمباريات.

ويؤدى سعد سمير فى الفترة الحالية جلسات علاج طبيعى وتدريبات فى الجيم، ويحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة البرنامج التأهيلى الخاص بسعد سمير والاطمئنان على حالته، وكان سعد سمير قد أجرى جراحة فى وتر أكيليس، بعد تعرضه لإصابة مع الفريق، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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وأعرب سعد سمير عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادى لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن قراره لم يستغرق وقتًا طويلًا، كعادته فى كل مرة يقوم خلالها بتمديد أو تجديد تعاقده مع النادي، وقال فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه، "أتشرف بالوجود داخل النادى الأهلي، هذا الكيان الكبير الذى قدم لنا الكثير، وبصفتى لاعبًا فى الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أى وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلى شرف كبير".

وأضاف سعد سمير :،عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذى توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بينى وبين الأهلى وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه".

وتابع سعد سمير، "الاستمرار داخل الأهلى والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لى أتمنى استكمال مسيرتى الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التى تسعد جماهير الأهلى الوفية التى تبقى خير داعم لنا دائمًا فى كل المناسبات".