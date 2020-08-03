الأهلى يرفع سعر صفقة الزمالك الجديدة لـ50 مليون جنيه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم سوبر كورة أن الأهلى دخل فى خط المفاوضات عن طريق أحد وكلاء اللاعبين فى صفقة الزمالك الجديدة، حيث يسعى الأهلى لقطع الطريق على الزمالك فى الصفقات المهمة أو من أجل زيادة قيمة الصفقة من الناحية المادية على النادى الأبيض، وبالتالى سيؤثر الأمر على قدرة الزمالك الشرائية فى باقى الصفقات.

وكان الزمالك رصد مبلغ 20 مليون جنيه للصفقة الجديدة قبل أن يرفع الأهلى السعر لـ50 مليون جنيه.

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وعلى جانب آخر قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاستعانة بتسجيلات مباريات المصرى الودية التى خاضها الفريق البورسعيدى خلال فترة التوقف من أجل الوقوف على كل نقاط القوة والضعف فى المنافس، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان، يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد تدريبات الزمالك الحالية تدريب كارتيرون للاعبين على بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها فى مواجهة المصرى، لاستغلال الثغرات التى يعمل كارتيرون على اكتشافها من خلال متابعة مباريات المصرى الودية الأخيرة إلى جانب عدد من لقاءات الفريق البورسعيدى فى بطولة الدورى الممتاز قبل توقفها فى شهر مارس الماضى، فى التوقف الذى جاء ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.