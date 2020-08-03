الامارات | إنفانتينو سيبقى رئيساً للفيفا على رغم التحقيق الجنائي بحقه

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو سيبقى رئيساً للفيفا على رغم التحقيق الجنائي بحقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاحد بأن رئيسه جاني إنفانتينو سيبقى في منصبه على الرغم من التحقيق الجنائي الذي فتحه القضاء السويسري بحقه لـ"تواطؤ" و"سلوك جرمي" على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.

وقال الفيفا في بيان رسمي "ينفي الفيفا ورئيسه اي تدخل او تلميح يمكن ان يكون قام به وأدى الى استنتاج بأنه حاول التأثير على المدعي العام للفيديرالية".

وتابع "سيواصل رئيس الفيفا مهامه بشكل كامل في كنف الاتحاد الدولي وتحمل مسؤولياته. سيواصل تقديم تعاونه مع السلطات في سويسرا وفي العالم اجمع كما فعل ذلك دائما".

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وأعلن القضاء الخميس في بيان أن المدعي الخاص ستيفان كيلر "توصل إلى استنتاج مفاده أن... هناك دلائل على سلوك جرمي" يحيط بالاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر ورينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الأول لمنطقة هو-فاليه.

وتطرق البيان الى مخالفات تشمل "إساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال".

وتابع أن المدعي العام الفدرالي "فتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس فيفا جاني انفانتينو ورينالدو ارنولد المدعي العام الاول في هو-فاليه" خصوصا بسبب "اساءة استخدام السلطة"، "انتهاك سرية العمل"، "مساعدة المخالفين" و"عرقلة الاجراءات الجنائية".

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