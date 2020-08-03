الامارات | الشارقة ينهي خدمات الإيطالي عبدالله تراوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ينهي خدمات الإيطالي عبدالله تراوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة الرياضي على صفحته الرسمية عبر" توتير" أن شركة كرة القدم بالنادي انهت ارتباطها مع اللاعب الإيطالي عبدالله تراوري وذلك بحضور وكيل أعماله وتمنت له التوفيق والنجاح في وجهته المقبلة، علما أن تراوري مسجل في صفوف النادي ضمن" فئة المقيمين" .

يذكر أن الشارقة كان قد تعاقد مع عبدالله تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي.

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