شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل تدريباته على فترتين استعداداً للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بنظيره فريق الزمالك.

وأدى الفريق تدريباته على فترتين الأولى صباحية على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وهي التي خصصها الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري بالكامل للارتقاء بالنواحي البدنية للاعبيه أملاً في الوصول بها للمعدلات المثلى قبل مباراة الزمالك وشملت تلك الفترة العديد من التدريبات المخصصة للقوة والسرعة والتحمل.

وركز الجهاز الفني في الفترة المسائية على النواحي البدنية، فيما كان التركيز في ختامها على بعض النواحي الخططية والتكتيكية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة.

وأدى حراس المرمى مراناً شاقاً تحت إشراف مدربهم أيمن بسيوني.