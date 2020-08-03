شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يسعى للتعاقد مع مهاجم ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «صن البريطانية» إن أستون فيلا يسعى للتعاقد مع ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، مستغلا رغبته في اللعب كأساسي.

وأضافت الصيحفة أن أوريجي يريد اللعب باستمرار بدلًا من الجلوس في ظل صعوبة المشاركة على ثلاثي ليفربول المتألق محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن أوريجي يريد المشاركة بشكل مستمر حتى يضمن تواجده في قائمة بلاده بلجيكا في منافسات اليورو الصيف المقبل.

أوريجي لم يشارك سوى في 1426 دقيقة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4، وتبدو فرصته صعبة للغاية في المشاركة مع وجود الثلاثي الناري: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو.

في المقابل، يعاني أستون فيلا هجوميا، وكان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية لولا نجاته في الجولة الأخيرة.

ولم يسجل أستون فيلا سوى 41 هدفا في الدوري بالموسم المنتهي.

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