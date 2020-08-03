الإسماعيلي يتفق مع إنبي على مباراة ودية استعدادًا للدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مع نظيره بنادى انبى، على تنظيم مباراة ودية يوم الاربعاء المقبل بالقاهرة على ملعب الأخير، بهدف مراجعة الأمور الفنية والإطمئنان على المستوى البدنى والفنى للاعبين.
ويولى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش الكثير على ودية انبى باعتبارها فرصة لعلاج الأخطاء وتنفيذ بعض الجمل التى عكف على تدريب اللاعبين عليها خلال التدريبات الأخيرة للفريق.
ويستعد الدراويش لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز بلقاء المصرى البورسعيدى فى ديربى القنال يوم 14 أغسطس الجارى ، ضمن منافسات الجولة الــ19 من عمر بطولة الدورى العام.
وكان الفريق قد خاض سلسلة من الوديات أمام أسوان ونادى مصر ومصر المقاصة تحضيرا لاستكمال المسابقة.
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