شكرا لقرائتكم خبر عن «ريان» يبلغ الأهلى برغبتة فى الإحتراف الخارجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار للجونة، إدارة نادية برغبتة فى خوض تجربة إحتراف خارج مصر، وعدم حماسه لتكرار الإعارة فى الدورى المحلى.

وطلب ريان من وكيله سرعة البحث له عن عرض أوروبي في الفترة المقبلة، وذلك للاستفادة من خوض تجربة جديدة تضيف لمستواه الفنى وتدعم حظوظة فى الانضمام للمنتخب الوطنى.

كان عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، التعاقد مع أحمد ياسر، على سبيل الإعارة لتدعيم مركز رأس الحربة في الموسم المقبل.

يذكر أن أحمد ياسر ريان، شارك مع الجونة في الموسم الحالي خلال 17 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف.