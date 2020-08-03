شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للزمالك تأجيل مباراته أمام المصرى بسبب غياب بن شرقى وأوناجم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على طلب أى نادٍ بتأجيل مباراته فى الدورى المقرر استئنافه يوم 6 أغسطس من الشهر الجارى إلا لظروف قهرية، مثل إصابة أكثر من 7 لاعبين بفيروس كورونا أو طلب من الأمن.

وكشف مصدر مسؤول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك رفضاً لتأجيل أى مباراة بالدورى، ومنها لقاء الزمالك أمام المصرى المقرر له الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدورى، بعدما ترددت أنباء عن دراسة مسئولى الزمالك التقدم بطلب لتأجيل اللقاء بسبب تأخر وصول الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم للقاهر والانضمام للفريق بسبب ظروف الطيران، إلى جانب أن قائمة الفرق بها 28 لاعباً آخرين، وبالتالى فى حال تقدم الزمالك بطلب لتأجيل مباراة المصرى سيتم رفضه.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو اتحاد الكرة على تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022 بعد تأجيل القرار، ليصبح عدد اللاعبين الأجانب فى صفوف كل ناد 3 لاعبين فقط، حيث كان من المقرر تفعيل القرار الموسم المقبل بناءً على الاتفاق مع الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، والتأكيد على ذلك فى لائحة القيد بالموسم الحالى.

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وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم استجابوا لطلبات الأندية بشأن عدم تقليص أعداد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد، رغم أن الأندية وافقت بداية الموسم الجارى على تقليص الأجانب وتم إرسال لائحة القيد لهم على هذا الأساس مطلع الموسم.

وأضاف مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد التشاور مع الأندية مؤخرا تبين أن جميعهم لن يستطيع تسويق لاعبيه الأجانب ما يعرضهم لخسائر مالية فادحة لذا تم التراجع عن القرار فى الموسم المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة أنه تم تمديد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو سوريا أو فلسطين كلاعب محلى فى الموسم الجديد، بجانب 4 أجانب فى القائمة ليصبح من حق كل فريق قيد 5 أجانب فى الموسم المقبل.