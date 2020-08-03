شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يخضع لمسحة كورونا وتحليل منشطات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو منتخب الجودو للمسحة الأولى لفيروس كورونا للاطمئنان على سلامتهم قبل انطلاق المعسكر بالمركز الأولمبى، الذى سوف ينطلق عقب خضوع اللاعبين لمسحة ثانية، والمحدد لها يوم 8 أغسطس، على أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى بعد ذلك، لبدء النشاط رسميا، خاصة أن الجودو من الألعاب التلامسية.

جاء تحديد الموعد وفقا لما اتفقت عليه لجنة الخبراء بالاتحاد وكذلك لجنة عودة النشاط، خاصة أنه إذا تم بدء المسحات والتدريبات منتصف يوليو ستأتى إجازة عيد الأضحى، وبالتالى لن يكون فائدة من المسحة التى سيخضعون لها .

ومن المقرر خضوع لاعبى منتخب الجودو لتحليل منشطات بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك للتأكد من عدم وقوعهم فى هذا الفخ خلال فترة التوقف والتى دامت عدة أشهر

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وأكد مطيع فخر الدين أن لجنة الخبراء بالاتحاد، والتى تضم بين عناصرها عضوا من وكالة المنشطات، أوصت بخضوع اللاعبين لتحليل المنشطات، للاطمئنان على اللاعبين، والحفاظ على القوام الأساسى للاعبى المنتخب.

وطبع الاتحاد كتيب الإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية، والذى يضم تعليمات عودة النشاط الرياضى، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة، كما سيتم توزيع الكتيب على المنتخبات و الأندية، ومن المقرر أن يتم إرسال الكتيب إلى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية فور طباعته، ليكونوا على استعداد لعودة النشاط، مع تطبيق التعليمات التى تم إعلانها من مسئولى الوزارة ومجلس الوزراء.