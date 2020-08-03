شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يفاجئون وائل جمعة بفيديو فى عيد ميلاده: مفتقدينك فى المصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت دينا الشناوى، شقيقة زوجة وائل جمعة، مدافع النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، بفيديو لنجوم الكرة يهنئون "الصخرة" بعيد ميلاده، وشارك فى الفيديو كل من: أحمد فتحى، كهربا، عبد الظاهر السقا، محمود فتح الله، محمد عمارة، سمير كمونة، وياسر رضوان، حيث أعرب نجوم الكرة عن أمنياتهم بعام جديد سعيد لوائل جمعة، مؤكدين أنهم افتقدوا الصخرة فى "المصيف"، كما شهدت التهنئة أيضاً عرض زواج بطريقة كوميدية لحبيبة وائل جمعة ابنة الصخرة.

ويحتفل وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 45، حيث أنه من مواليد 3 أغسطس 1975، فى قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية، وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

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فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.

وأعير وائل جمعة للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية، وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.