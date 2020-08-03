شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إسلام جابر الباحث عن التألق في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن إسلام جابر، جناح الزمالك، مقعداً أساسيًا فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى الممتاز عقب استئنافها بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه الزمالك نظيره المصرى، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

ويٌعد جابر جناح الزمالك الطائر وصانع ألعابه الفائز الأكبر والمكسب الأهم من تجربة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى الفوز على فريق سموحة بخمسة أهداف لهدف، فى المباراة التي جمعتهما وديًا، على الملعب الفرعي ببرج العرب، ضمن استعداداتهما لعودة الدوري الممتاز، بعد أن شارك في مركز الجناح الأيمن وهو أساسا جناح أيسر، إلا أنه أجاد بشكل كبير في المباراة

ومن المنتظر أن يكون اللاعب من العناصر التي سيعتمد عليها الجهاز الفني الفترة المقبلة ، ليتألق ويحجز مكانا أساسيا في تشكيل الفريق الأبيض .

وانضم إسلام جابر إلى الزمالك من فريق مصر المقاصة مطلع الموسم الجاري، غير أنه شارك على استحياء في المباريات سواء المحلية أو الأفريقية، ويحاول أن يضمن صانع ألعاب الزمالك، استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، رغم المشاركات القليلة له مع الفريق هذا الموسم حيث شارك مع الفريق الأبيض في 7 مباريات بمعدل 257 دقيقة وصنع هدفا وحيدا، إلا إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق يرى إن اللاعب سيكون من العناصر المتميزة مع الأبيض.



حابر فوق السيارة



اسلام جابر خارج الملعب

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جابر فى مارينا



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اسلام جابر فى الجيم



اسلام جابر فى مدرجات الاهلى



جابر و المعلم