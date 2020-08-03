شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الأهلي لتجهيز حسين الشحات قبل استئناف دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل الجهاز الطبى بالأهلى محاولات لتجهيز حسين الشحات نجم هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادى والجماهير الحمراء، وطلب فايلر تقريراً عن الشحات من الجهاز الطبى لتوضيح موعد عودته بالتحديد بعد إجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التى يعول عليها كثيراً سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

وأكد طبيب الأهلى لفايلر أن حسين الشحات سيعود فى فترة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين، بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التى أجراها، خاصة أنه تحامل على نفسه كثيراً قبل إجرائها لحاجة الفريق لخدماته، إلا أن المدير الفنى طلب تجهيزه فى وقت أقرب لكى يتسنى له اللحاق بالدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

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ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات تدريباته بخوض تمارين بسيطه كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).