شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستضيف وادى دجلة الخميس المقبل فى خامس التجارب الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى للمقاولون العرب مع نظيره فى وادى دجلة على خوض لقاء ودى بين الفريقين الخميس المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة النشاط الكروى فى السادس من أغسطس الجارى بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأكد علاء عبد الغنى المدرب العام لذئاب الجبل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون فضل خوض لقاء وادى دجلة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

وأضاف مدرب المقاولون أن ضربة البداية للذئاب بعد استئناف الدورى ستكون فى 13 أغسطس أمام سموحة، وهو ما أتاح للفريق فرصة خوض مباراة أمام وادى دجلة كآخر الوديات قبل استئناف المسابقة المحلية.

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وكان علاء عبد الغني قد أعلن عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتى خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فنى أمس السبت بالنادي، استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش ودياً غداً الثلاثاء، وأكد عبد الغنى فى تصريحات خاصة أن النادى كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتى تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبى الذى أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

وكان المقاولون قد تعادل فى وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التى أقيمت الأربعاء الماضى على استاد عثمان أحمد عثمان وتعد مباراة المقاولون والجونة هى الودية الثالثة التى يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضى بعد انتهاء توقف كورونا.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.