شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل مهنئا وائل جمعة بعيد ميلاده الـ45: أعظم مدافع فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على تهنئة صديقه وزميله بالنادى الأهلى النجم وائل جمعة بعيد ميلاده الـ45، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "كل سنة وأنت طيب يا جمعة... أعظم مدافع فى تاريخ مصر وأرجل شخصية... الراجل ده كان طيب وجدع خارج الملعب وعنيف وشديد داخل الملعب... خلص على مهاجمين كتير اوي محليا وافريقيا ودوليا.. كل سنة وإنت طيب يا صخرة"، ليرد عليه قائلا "حبيبى يا مودى".



وائل جمعة وفضل

ويحتفل وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 45، حيث إنه من مواليد 3 أغسطس 1975، فى قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية، وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ وائل جمعة حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

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وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.

وأعير وائل جمعة للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية، وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.