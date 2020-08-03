شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح صالح جمعة "روشتة" الخروج من "جحيم الدكة" في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب الفريق "قُبلة الحياة" مع الفريق و"روشتة" المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما عقد معه جلسة مؤخراً وتحديداً عقب مباراتي سموحة والجونة الودتيتين اللتين لم يُشارك فيهما اللاعب رغم توقع كثيرون بأن يجد اللاعب لنفسه فرصة في هاتين الوديتين، إلا أن فايلر كان له رأي أخر وغستبعد صالح من مباراتي سموحة والجونة اللتين إنتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة وخمسة أهداف مقابل هدفين على التوالي وأكد المدير الفني لصانع ألعاب الأهلي أنه فرصته ستأتي إذا واصل الإجتهاد في التدريبات وقام بتنفيذ التعليمات وحافظ على وزنه المثالي وتخلّص من أهم أزماته بل وأزمات معظم لاعبي الكة المصرية وهي الاحتفاظ كثيراً بالكرة وعدم التحرك بدون كرة.

وأبلغ فايلر صالح جمعة أن تنفيذ ما سبق سيضمن له الظهور مع الأهلي وحجز مكان له في تشكيلة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المدير الفني يثق تماماً في قدراته الفنية ، وأوضح المدير الفني للاعب أن عدم مشتاركته أمام سموحة والجونة لا يُعني إنه سيكون خارج حساباته عند إستئنقفا الدوري لكن يُعني أنه مازال بحاجة لتطوير مستواه قبل بدء مباريات الفريق في بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة أنبي بعد فترو توقف طويلة بسبب "جائحة" كورونا.