مدرب تشيلسي ينتقد موعد بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إن انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020 / 2021 في 12 سبتمبر المقبل، يشكل بداية "مبكرة للغاية".

ويستأنف تشيلسي ومانشستر سيتي مشوارهما في دوري أبطال أوروبا خلال الأيام المقبلة كما يستأنف مانشستر يونايتد و وولفرهامبتون مشوارهما في الدوري الأوروبي.

وكان تشيلسي، الذي يعاني من عدة إصابات بين صفوفه، قد خسر أمام بايرن ميونخ الألماني صفر / 3 في ذهاب دور الستة عشر، وسيواجه مهمة يتوقع أن تكون صعبة في مباراة الإياب المقررة يوم السبت المقبل.

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وحتى في حالة الخسارة والخروج أمام بايرن ميونخ، سيكون أمام تشيلسي 35 يوما فقط قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقال لامبارد بشأن جدول المباريات، إنه يود أن تنظر رابطة الدوري الإنجليزي في ذلك الأمر بجدية.

وأضاف :"أتمنى أن يمنحوننا موعدا عادلا لبداية الموسم المقبل. حتى في حالة وقوع السيناريو الأسوأ بالخسارة أمام بايرن ميونخ، يبدو موعد اللعب مجددا يوم 12 (سبتمبر) مبكرا للغاية بالنسبة لي وللاعبين."

ولا يزال من المرجح أن تستجيب رابطة الدوري لطلبات الأندية المشاركة في المنافسات الأوروبية، بشأن مواعيد بدء مبارياتها في موسم 2020 / 2021.