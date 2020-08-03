وزراة الرياضة تساهم في علاج الكابتن جابر عبد العاطي

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المساهمة فى تحمل تكلفة علاج الكابتن جابر عبد العاطي نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق وذلك خلال دخوله إحدي المستشفيات لتلقي العلاج. يأتى ذلك فى إطار الرعاية والدعم الذى تقدمه ال٠وزارة لجميع أعضاء المنظومة والدعم الذى تقدمه ال٠وزارة لجميع أعضاء المنظومة الرياضية فى مختلف المجالات وخاصة الرموز الرياضية ممن مثلوا المنتخبات المصرية فى مختلف المحافل والمنافسات الدولية وكلف "الوزير" بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه. ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى. و أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن جابر عبد العاطي بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليه الصحة والعافية.

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