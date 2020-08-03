رياضة | هونيس يكشف عن الخارطة الجديدة لبروسيا دورتموند في انتقالات اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هونيس يكشف عن الخارطة الجديدة لبروسيا دورتموند في انتقالات اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف أولي هونيس الرئيس الشرفي لفريق بايرن ميونخ سياسة الانتقالات الخاصة بفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم "بغير الحكيمة".

وقال هونيس /68 عاما/ في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" في عددها الصادر غدا الاثنين :" إذا قام دورتموند بشراء لاعب لديه موهبة كبير ويلعب بشكل جيد، ستسمع بعدها بأشهر قليلة إما من النادي نفسه أو من خارجه، أن اللاعب سيكون في النهاية معروض للبيع".وأضاف :"كيف يمكن للاعب أن يمتص الحمض النووي لنادي بنسبة مئة بالمئة إذا شعر أنه معروض للبيع؟ لا يوجد لدينا هذا على الاطلاق. نحن نتعاقد مع لاعبين من أجل بايرن ميونخ. ولا نقوم مطلقا بالأتجار فيه ".

Advertisements

ومن بين اللاعبين الذين تعاقد معهم بايرن من بوروسيا دورتموند في العشر سنوات الأخيرة روبرت ليفاندوفسكي.

وباستمرار يتم ربط اسم الإنجليزي جادون سانشو، لاعب دورتموند، في وسائل الإعلام بالانتقال لفرق مثل مانشستر يونايتد. وقال هونيس إنه كان اقرب للانتقال لبايرن ميونخ مما إلى مانشستر سيتي في 2017.

وقال :" في حالة سانشو ، بدا أنه تم تسوية كل الأمور معنا ، ولكن في اللحظة الاخيرة قرر الانتقال لدورتموند