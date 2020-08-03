رياضة | أسطورة مانشستر يونايتد: هذه أفضل فرصة لفوز السيتي بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسطورة مانشستر يونايتد: هذه أفضل فرصة لفوز السيتي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث واين روني، قائد منتخب إنجلترا الأسبق، عن صعوبة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكتب روني في عموده في صحيفة "صنداي تايمز":" ربما تكون هذه أفضل فرصة لسيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

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وتابع:" سيرجيو راموس قائد ريال مدريد موقوف وهذه خسارة هائلة بالنسبة لدفاع الريال وأعتقد أن سيتي سيسجل، سؤالي الوحيد هو مدى فاعلية خطه الخلفي".

وواصل:" ريال سيستهدف لاعبي السيتي في قلب الدفاع وهذا يمثل قلقا لأنه خلال الموسم الحالي خسر سيتي أمام جميع الفرق الأخرى بين الستة الكبار في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبالتالي فإنه تبين أن فريق جوارديولا يواجه صعوبة في إبعاد الفرق الأفضل عن شباكه".

وأتم:" أتوقع أن يترك ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي، يستحوذ على الكرة ثم يفاجئه عن طريق الهجمات المرتدة".