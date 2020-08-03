شكرا لقرائتكم فايلر يمنح صالح جمعة "قُبلة الحياة" و"روشتة" المشاركة في مباريات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب الفريق "قُبلة الحياة" مع الفريق و"روشتة" المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما عقد معه جلسة مؤخراً وتاحديداً عقب مباراتي سموحة والجونة الودتيني اللتين لم يُشارك فيها اللاعب رغم توقع كثيرون بأم يجد اللاعب لنفسه فرصة في هاتين الودتين إلا أن فايلر كان له رأي أخر وغستبعد صالح من مباراتي سموحة والجونة اللتين إنتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة وخمسة أهداف مقابل هدفين على التوالي وأكد المدير الفني لصانع ألعاب الأهلي أنه فرصته ستأتي إذا واصل الإجتهاد في التدريبات وقام بتنفيذ التعليمات وحافزظ على وزه الماثالي وتخلّص من أهم أزماته بل وأزمات معظم لاعبي الكة المصرية وهي الإحتفاظ كثيراً بالكرة وعدم التحرك بدون كرة.

وأبلغ فايلر صالح جمعة أن تنفيذ ما سبق سيضمن له الظهور مع الأهلي وحجز مكان له في تشكيلة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المدير الفني يثق تماماً في قدراته الفنية ، وأوضح المدير الفني للاعب أن عدم مشتاركته أمام سموحة والجونة لا يُعني إنه سيكون خارج حساباته عند إستئنقفا الدوري لكن يُعني أنه مازال بحاجة لتطوير مستواه قبل بدء مباريات الفريق في بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة أنبي بعد فترو توقف طويلة بسبب "جائحة" كورونا.