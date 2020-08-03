شكرا لقرائتكم كارتيرون يستعين بتسجيلات المصري استعدادا لأولى معارك الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاستعانة بتسجيلات مباريات المصرى الودية التى خاضها الفريق البورسعيدى خلال فترة التوقف من أجل الوقوف على كافة نقاط القوة والضعف فى المنافس، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان، يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد تدريبات الزمالك الحالية تدريب كارتيرون للاعبين على بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها فى مواجهة المصرى، لاستغلال الثغرات التى يعمل كارتيرون على اكتشافها من خلال متابعة مباريات المصرى الودية الأخيرة إلى جانب عدد من لقاءات الفريق البورسعيدى فى بطولة الدورى الممتاز قبل توقفها فى شهر مارس الماضى، فى التوقف الذى جاء ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويرتبط الزمالك بمجموعة من المباريات خلال شهر أغسطس الجارى وتأتى على النحو التالى:

الزمالك × المصرى على استاد برج العرب فى تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس بالجولة الـ14.

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الزمالك × الاتحاد السكندرى على استاد برج العرب فى تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس فى الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة على استاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس فى الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر على استاد الكلية الحربية فى تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس فى الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس فى الجولة الـ21.

الزمالك × المقاولون العرب على استاد السلام فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 27 أغسطس فى الجولة الـ22.