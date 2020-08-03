شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل لاعب المقاولون يخضع لجراحة الصليبي بعد أجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن إبراهيم عادل لاعب الفريق من المقرر أن يخضع لجراحة الصليبي بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة أن اللاعب سيجري العملية الجراحية في مصر بناء على اتفاقه مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور وائل نبيل، وكان ابراهيم عادل قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي عقب مباراة الجونة الودية التي لعبها المقاولون قبل عيد الأضحى وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان علاء عبد الغني قد أعلن عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتي خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فني أمس السبت بالنادي، استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش ودياً غداً الثلاثاء، وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة أن النادي كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتي تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبي الذي أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليومية، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، بعد العودة من أجازة عيد الأضحى أمس السبت، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف امتدت لـ147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وكان المقاولون قد تعادل في وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان وتعد مباراة المقاولون والجونة هي الودية الثالثة التي يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء توقف كورونا.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.