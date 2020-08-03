رياضة | ناصر ماهر يستقر على البقاء مع سموحة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ناصر ماهر يستقر على البقاء مع سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، المعار لصفوف سموحة، على البقاء مع الفريقه السكندري في الموسم الجديد.

وقد استقر اللاعب على البقاء مع فريق سموحة بعد الحصول على وعد من إدارة الفريق السكندري بزيادة قيمة عقده، ليرتفع إلي 4 ملايين جنيه.

وذلك من أجل رفض جميع العروض المقدمة إليه، سواء كان المحلية أو خارجية للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد وصول عرض من ناشيونال ماديرا البرتغالى لضمه.

ويذكر أن طالب السويسرى رينيه فايلر، من الإدارة النادي الأهلي عدم عودة اللاعب واستمراره على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد، وذلك لأكتساب الخبرات والمشاركة بشكل أساسي و مستمر في الدوري المصري الممتاز.