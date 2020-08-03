رياضة | شوبير يطالب بمنح الأسطورة هذا اللقب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يطالب بمنح الأسطورة هذا اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد شوبير الإعلامي الحالي ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إدارة القلعة الحمرلء بمنح حسن حمدي الرئيس السابق للنادي منصب رئيس النادي الشرفي.

وقدم شوبير التهنئة لحسن حمدي وذلك بمناسبة عيد ميلاده الحادي والسبعين، ويعتبر حسن حمدي من أنجح الإداريين في تاريخ الكرة المصرية وليس النادي الأهلي فقط.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"سيقف التاريخ طويلا أمام اسم حسن حمدي كأعظم شخصيه إدارية في تاريخ مصر وأعتقد أنه آن الاوان أن يصبح رئيسا شرفيا للنادي الأهلي. كل سنة وأنت عظيم ياكابتن حسن".