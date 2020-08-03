شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر تخفيض الحمل التدريبى للزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تخفيض الحمل التدريبى للفريق بداية من اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز، حيث قرر كارتيرون خوض الفريق مرانه على فترة واحدة بعدما خاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الفترة السابقة خلال المعسكرات التى خاضها الأبيض والتى تخللها 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى.

وجاء قرار كارتيرون من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وتجنب الإصابات العضلية خلال الفترة القادمة وفقا للبرنامج الموضوع من جانبه لعودة الفريق للمشاركة فى المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويرتبط الزمالك بمجموعة من المباريات خلال شهر أغسطس الجارى وتأتى على النحو التالى:

الزمالك × المصرى على استاد برج العرب فى تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى على استاد برج العرب فى تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس فى الجولة الـ18.

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الزمالك × مصر للمقاصة على استاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس فى الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر على استاد الكلية الحربية فى تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس فى الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس فى الجولة الـ21.

الزمالك × المقاولون العرب على استاد السلام فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 27 أغسطس فى الجولة الـ22.